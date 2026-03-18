Şehitlikte Anlamlı Tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş’ta anma programı düzenlendi.

Şeyh Adil Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte gerçekleştirilen törene kent protokolü, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu

Program kapsamında ilk olarak şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali Ünlüer’den Anlamlı Mesaj

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehitlik anıt defterini imzaladıktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Vali Ünlüer, Çanakkale ruhunun milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şehitler İçin Dualar Edildi

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dualar edildi. Duaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş’ta Çanakkale Ruhu Yaşatılıyor

Kahramanmaraş’ta düzenlenen anma programı, Çanakkale ruhunun ve şehitlere duyulan minnetin bir kez daha güçlü şekilde hissedilmesini sağladı.

Şehirde her yıl düzenlenen bu törenler, gelecek nesillere tarih bilincinin aktarılması açısından büyük önem taşıyor.