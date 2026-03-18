Kahramanmaraş’ta kozmetik satışı yapan Yunus Gözler, bayram öncesi artan talep nedeniyle piyasada merdiven altı üretimlerin de çoğaldığına dikkat çekerek, kolonya alırken bazı önemli kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Gözler, özellikle kolonya seçiminde alkol oranının büyük önem taşıdığını belirterek, “Kaliteli bir kolonyada alkol oranı genellikle yüzde 70 ve üzeri olmalıdır. Düşük alkol oranına sahip ürünler hem hijyen açısından yeterli olmaz hem de beklenen ferahlığı vermez” dedi.

Vatandaşların güvenilir markaları ve bilinen satış noktalarını tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Gözler, açıkta satılan veya etiketsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Ürünün üzerinde üretim yeri, içerik bilgisi ve son kullanma tarihinin mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.

Koku ve cilt sağlığı açısından da uyarılarda bulunan Gözler, “Çok keskin ve yapay kokular içeren ürünler ciltte tahrişe neden olabilir. Özellikle hassas cilde sahip vatandaşlarımızın dermatolojik olarak test edilmiş ürünleri tercih etmesi önemli” diye konuştu.

Bayram yoğunluğu nedeniyle fiyatların cazip gösterildiği bazı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Gözler, sağlıklı ve güvenilir alışveriş için bilinçli tercihlerin önemine dikkat çekti.