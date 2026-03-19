Bayram Mesajında Birlik ve Huzur Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında vatandaşların bayramını tebrik ederek, sağlık, huzur ve bereket dileklerinde bulundu.

Erdoğan mesajında, Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bayramın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gazze ve Bölgedeki Gelişmelere Dikkat Çekti

Mesajında uluslararası gelişmelere de değinen Erdoğan, özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Gazze’de sivillerin zor şartlar altında bayram geçirdiğini belirten Erdoğan, bölgede süren çatışmaların ve insani krizin derinleştiğini vurguladı. Ayrıca Orta Doğu’da artan gerilimin küresel riskleri büyüttüğünü ifade etti.

“Türkiye Güvenliğini Güçlendirmeye Devam Ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği konusunda kararlı adımlar atıldığını belirterek, hava sahası ihlallerine karşı net bir duruş sergilendiğini söyledi.

Devletin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin sürdüğünü ifade etti.

“Terörsüz Türkiye Sürecinde Kritik Aşama”

Erdoğan, yaklaşık 17 ay önce başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinerek önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Sürecin dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, ilgili kurumların hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Ayrıca bölgesel gelişmelerle birlikte güvenlik risklerinin önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

Ekonomi Mesajı: “Büyüme Sürüyor”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

👉 Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyüdüğünü

👉 OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu

👉 Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesine ulaştığını

belirten Erdoğan, ekonomik zorlukların aşılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Deprem Konutlarında Büyük İlerleme

Deprem bölgesine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, yüz binlerce bağımsız bölümün tamamlandığını açıkladı.

Devletin verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Erdoğan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşlara Trafik Uyarısı

Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

“Sevdiklerinize kavuşmak isterken acı yaşanmasın” diyen Erdoğan, dikkatli ve kurallara uygun seyahat edilmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye’nin Önünü Kestirmeyiz”

Konuşmasında kararlılık mesajı veren Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerinden sapmayacağını ifade etti.

“Gerekirse gece gündüz çalışırız ama Türkiye’nin önünün kesilmesine izin vermeyiz” diyen Erdoğan, güçlü Türkiye vurgusu yaptı.