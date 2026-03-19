Rahmet, bereket ve paylaşmanın simgesi olan Ramazan ayı, Kahramanmaraş’ta bu yıl da yürekleri ısıtan manzaralara sahne oldu. Şehrin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları, sadece açlığı gidermekle kalmadı; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını da pekiştirdi. Bu anlamlı atmosferin en güçlü temsilcilerinden biri ise Özge Group’un öncülüğünde kurulan gönül sofrası oldu.

Hayırseverliği kurumsal bir sorumluluk anlayışıyla harmanlayan Özge Group, Ramazan boyunca gerçekleştirdiği iftar organizasyonlarıyla binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu.

Ali Özge Camii önünde kurulan ve Özge Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Özge’nin himayelerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özge’nin koordinasyonunda yürütülen organizasyon, kısa sürede şehrin en yoğun katılımlı buluşma noktalarından biri haline geldi.

Her akşam ezan saatine yaklaşırken oluşan kalabalık, Ramazan’ın birleştirici ruhunu adeta gözler önüne serdi. Günlük yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan iftar programı, ay boyunca sürerek dayanışmanın en somut örneklerinden birini oluşturdu. Aynı sofrada buluşan yüzlerce insan, paylaşmanın bereketini birlikte yaşarken; edilen dualar, umutları büyüttü, gönülleri birbirine daha da yakınlaştırdı.

Öte yandan düzenlenen bu anlamlı programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile birlikte dış işleri eski Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin De katılım sağlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Protokol üyelerinin de eşlik ettiği iftar buluşması, Ramazan’ın manevi ikliminde devlet ve milletin aynı sofrada buluştuğu özel anlara sahne oldu. Programda Eski Bakan Yardımcısı Kıran ve Milletvekili Şahin birer selamlama konuşması yaptı.

Ardından Özge Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Özge yaptığı konuşmada ramazan boyunca kardeşlik ruhunu pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek sofralarına misafir olan herkese teşekkür etti.

Özge Group’un bu örnek çalışması, yalnızca bir iftar organizasyonu olmanın ötesine geçerek; ihtiyaç sahiplerine uzanan bir şefkat eli, toplumun her kesimini kucaklayan bir gönül köprüsü haline geldi.