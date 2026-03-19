Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun eşi, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Yüzbaşıoğlu ile depremde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Yüzbaşıoğlu’nun annesi olan Şaziye Yüzbaşıoğlu’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

77 yaşında hayatını kaybeden Şaziye Yüzbaşıoğlu için Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi. Merhumenin cenazesi, Bahçelievler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yüzbaşıoğlu ailesinin yakınları, basın camiasından çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, merhumenin yakınları taziyeleri kabul etti.

Şaziye Yüzbaşıoğlu için taziye ziyaretlerinin 19-21 Mart 2026 tarihleri arasında KMBB Abdülhamithan Taziyeevi’nde kabul edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta tanınan ve sevilen Yüzbaşıoğlu ailesinin yaşadığı bu acı kayıp, şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.