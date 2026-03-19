Edinilen bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Pazarcık-Narlı istikametinde D-360 karayolunun 14+500 kilometresi civarında meydana geldi. Sürücü A.B. idaresindeki 06 CVS 392 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan ve M.A.Z. yönetimindeki 46 AGM 591 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.