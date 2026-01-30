Kahramanmaraş Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ve gençler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi’nde unutulmaz bir gün geçirdi. Beyaz örtüyle kaplanan Yedikuyular’da misafir edilen çocuklar, kışın masalsı atmosferinde karla ilk kez buluşmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

İlk kez kayakla tanıştılar

Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde kayak dersleri aldı. İlk kez kayak takımı giyen birçok çocuk, profesyonel hocaların yönlendirmeleriyle kısa sürede pistlere uyum sağladı.

Eğlence dolu anlar yaşandı

Gün boyu süren etkinlikte gençler yalnızca kayak yapmakla kalmadı; kartopu oynadı, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karla kaplı doğanın içinde geçirilen bu özel gün, çocuklara hem eğlenceli hem de moral dolu anlar yaşattı.

Yüzlerde tebessüm, yüreklerde iz bırakan anılar

Sevgi, dayanışma ve mutluluğun buluştuğu organizasyon, Sevgi Evleri sakinlerinin yüzlerinde gülümseme, yüreklerinde ise unutulmayacak anılar bıraktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirilen etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımını desteklerken, özgüvenlerini artıran ve hayata umutla bakmalarını sağlayan anlamlı bir buluşma olarak hafızalara kazındı.