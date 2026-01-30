Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin üniversite hayali kuran gençlere yönelik düzenlediği YKS Kampı, üçüncü gününde fizik ve kimya dersleriyle devam etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kampta gençler, alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelerek sınav yolculuklarına önemli katkılar sağladı.

İşler Kitapevleri, Fix Akademi, Biricik Akademi ve Bil Kurs’un katkılarıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kampın üçüncü gününde, Türkiye’nin yakından tanıdığı eğitimciler Yılmaz Kartal ve Mehmet Erdem öğrencilere ders verdi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği programda, sınavlara yönelik pratik bilgiler ve soru çözüm teknikleri paylaşıldı.

Eğitimci Yılmaz Kartal, fizik dersinde öğrencilerin zorlandığı konulara odaklanarak, sınavda hız ve doğruluk kazandıracak püf noktaları anlattı.

Mehmet Erdem ise kimya sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken temel stratejileri aktararak, gençlerin konuya bakış açısını güçlendirdi.

Etkileşimli geçen derslerde öğrenciler merak ettikleri soruları doğrudan eğitmenlere yöneltme fırsatı buldu.

Kampa katılan öğrenciler hem akademik hem de motivasyon açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.

11’inci sınıf öğrencisi Aslı Geyik, “YKS’ye hazırlanıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğimiz hocalarımızı canlı canlı dinlemek için geldim. Türkçe, matematik ve geometri derslerine de katıldım, çok verimli geçti. Burada öğrendiğim taktiklerle rakiplerimin önüne geçtiğimi hissediyorum. Kamp hem eğitim hem de sosyalleşme açısından bana çok şey kattı” ifadelerini kullandı.

Kübra Osmanoğlu ise kamp öncesi kaygılarının boşa çıktığını belirterek, “Başta tereddütlerim vardı ama beklentimin çok üzerinde bir kamp oldu. Alanında çok deneyimli hocalardan eğitim alıyoruz. Dersler hem öğretici hem de çok keyifli geçiyor” dedi.

11’inci sınıf öğrencisi Bilal Bedirhan Başpınar, yarıyıl tatilini verimli geçirmek için kampa katıldığını ifade ederek, “İyi ki gelmişim. Sosyal medyada tanıdığımız hocalardan canlı ders dinlemek, onlarla tanışmak bizim için çok kıymetli. Aldığım birkaç saatlik eğitim beni birkaç adım ileri taşıdı” şeklinde konuştu.

Mehmet Tuğkan Şahin de kampın katkısına dikkat çekerek, “Burada aldığım birkaç saatlik eğitim belki de benim bir aylık gelişimime denk geliyor. Yarıyıl tatilini bu sayede çok verimli değerlendiriyoruz” dedi.

Kampa katılan gençler, sadece derslerle değil hedefleriyle de buluşuyor. Nisa Kalaylı, “Hayalim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanmak. Bu kampta çok önemli hocalardan değerli bilgiler öğrendim. Hayalimi buradaki hayal panosuna yazdım. İnşallah seneye bugünleri hatırlayacağım” sözleriyle duygularını paylaştı.

Melek Kar ise kampın motivasyonunu artırdığını belirterek, “TYT’yi yarıyıl tatilinde bitirmeyi planlıyordum, bu kamp sayesinde bunu başardım. Sınav korkularımı yendim, motivasyonumu nasıl koruyacağımı öğrendim. Üniversite hayalimi yazdım ve hedefime ulaşmak için daha da kararlıyım” dedi.