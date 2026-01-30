Yeni yönetmelik öncesinde bazı işletmeler, menülerinde belirtmek şartıyla servis ya da kuver adı altında ek ücret talep edebiliyordu. Ancak yapılan değişiklikle birlikte bu uygulama tamamen sona erdi.

Bundan böyle Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe ve benzeri yiyecek-içecek işletmeleri; menü ve fiyat listelerinde herhangi bir isim altında zorunlu ek ücret ibaresine yer veremeyecek.

Sadece sipariş edilen ürünün bedeli ödenecek

Düzenleme kapsamında tüketiciler, yalnızca sipariş ettikleri ve tükettikleri ürünlerin ücretinden sorumlu olacak. Müşterinin talebi olmaksızın masaya getirilen aperatif, ekmek, meze ya da benzeri kuver ürünleri için ücret talep edilmesi yasaklandı.

Bahşiş gönüllülük esasına bağlı olacak

Bakanlık ayrıca, bahşiş uygulamasının tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu vurguladı. Tüketicilerin bahşiş vermeye zorlanamayacağı, bu ödemenin herhangi bir şekilde zorunlu hale getirilemeyeceği belirtildi.

Fiyat listelerinde şeffaflık zorunlu

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde yalnızca tüketicinin talep edebileceği ürünlerin net ve açık fiyatlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemenin Kahramanmaraş’ta vatandaşların işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapmasını ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmesini sağlaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra tüketicilerin ekonomik haklarını korumaya yönelik denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.