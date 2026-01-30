Cumartesi günü kuvvetli sağanak bekleniyor

31 Ocak Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta havanın kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 9 derece civarında olacak.

Ekran Görüntüsü 2026 01 30 100353

Pazar günü de yağış devam edecek

1 Şubat Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın aralıklarla devam edeceği günde sıcaklıkların 6 ila 12 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Ekran Görüntüsü 2026 01 30 100401

Yetkililerden uyarı

Uzmanlar, özellikle yağışla birlikte kayganlaşabilecek yollar konusunda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, açık alanda vakit geçirecek vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yeni haftanın ilk günlerinde de sağanak yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.