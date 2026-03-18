Kahramanmaraş'ta Ramazan etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik “Hoşaf ve Çörek Yapım Atölyesi” düzenlendi. Atölyede geleneksel tariflerin inceliklerini öğrenen gençler, aynı zamanda bu lezzetlerin taşıdığı kültürel ve sosyal anlam üzerine de bilgilendirildi.

Eğitici olduğu kadar keyifli anlara da sahne olan etkinlikte gençler hem yeni beceriler kazandı hem de geçmişten günümüze taşınan bir mirasın parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.

Gençler Geleneksel Kültürü Öğrendi

Katılımcılar, köklü bir mutfak kültürü ve sosyal dayanışma sembolü olarak günümüzde de devam eden hoşaf ve çörek geleneğinin yaşatılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Hatice Gök, “Bugün burada çok eğlendik ve çok güzel vakit geçirdik. Çörek ve hoşaf atölyesinde hem el becerilerimizi konuşturduk hem de yaparken inanılmaz eğlendik. Biz gençleri bu anlamlı atölyede buluşturarak kültürel mirasımızı bizlere öğreten, kültürel değerlerimiz üzerinden şehir aidiyetimizi güçlendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel başta olmak üzere Pusula Maraş ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer katılımcı Gamze Tatar ise, “Pusula Maraş’ın etkinliği çok hoşuma gitti ilk defa katıldım. Burada hem Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini yapmayı öğrendim hem de keyifli vakit geçirdim. Biz Kahramanmaraşlıyız, bayramda hoşaf ve çöreğimizi yeriz” diye konuştu.