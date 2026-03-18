Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Pusula Maraş’ın “Bilim Otobüsü”, şehrin farklı noktalarında bilimle buluşmaları sürdürerek örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak dikkat çekiyor.

Şehrin mahalle mahalle gezilerek ulaşılan bu özel proje, her durakta yeni bir heyecan ve keşif ortamı oluşturuyor. Etkinliğin yeni durağı ise Onikişubat’ta bulunan Çocuk Evleri Sitesi oldu. Burada çocuklar ve gençlerle bir araya gelen ekip, katılımcılara hem öğretici hem de eğlenceli bir gün yaşattı.

Bilim ve Eğlence Bir Arada

Pusula Maraş ekibi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, Bilim Otobüsü’nün içeriği ve sunduğu imkanlar tanıtıldı. Bilimsel deneyler, interaktif uygulamalar ve eğitici aktivitelerle zenginleştirilen etkinlikte çocuklar, öğrenirken eğlenme fırsatı buldu.

Katılımcılar, farklı bilimsel materyalleri yakından inceleme ve deneyimleme imkânı elde ederken, merak duygularını besleyen uygulamalarla aktif şekilde sürece dahil oldu. Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, Bilim Otobüsü’nü çok beğendiklerini ifade ederek, böyle bir projeyi hayata geçiren Pusula Maraş ekibine teşekkür etti.