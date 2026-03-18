6 Şubat depremlerinin ardından şehirde başlatılan yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ederken, şehir genelinde hem konut hem de sosyal donatı alanlarında önemli ilerleme kaydediliyor. Kalıcı konut ve iş yerlerinde sona gelinirken, depremde zarar gören ibadethaneler de özgün mimarilerine sadık kalınarak yeniden inşa ediliyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Fatma Gölcü Camii’nin yeniden yapım süreci resmen başlatıldı. Camiinin yeniden inşası için yürütülen ihale süreci tamamlanırken, projede önemli bir eşik daha geçilmiş oldu.

Camii Yaklaşık 31 Milyonluk Yatırımla Yeniden Ayağa Kaldırılacak

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 31 Milyon TL olan ihaleye toplam 7 firma teklif sundu. İhale süreci, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Fatma Gölcü Camii, mimari dokusuna sadık kalınarak modern yapı teknikleriyle daha dayanıklı şekilde yeniden inşa edilecek.