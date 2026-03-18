Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin katma değerini artıracak yatırımları bir bir tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geride kalan 23 aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü için hayata geçirilen toplam 1,9 Milyar TL’lik alt ve üstyapı yatırımlarının açılışı yapıldı.

İlçenin çehresini değiştirecek nitelikte önemli yenilikler içeren yatırımların açılış programına; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Zor Zamanlarda Kenetlenmeyi Bildik”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremleri, tarihimizin en büyük afetlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bu büyük felaketten en fazla etkilenen ilçelerimizden biri de Ekinözü oldu. Evlerimiz yıkıldı, yollarımız zarar gördü, altyapımız büyük ölçüde tahrip oldu. Ancak biz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Çünkü bu millet, zor zamanlarda kenetlenmesini bilen büyük bir millet. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devletimiz, bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz ve milletimiz omuz omuza vererek Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele verdi” diye konuştu.

“Ekinözü İçin Çalıştık, Çalışıyoruz”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu büyük yeniden inşa ve ihya sürecinde tüm gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren geçen sürede Ekinözü’ne tam 1,9 Milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da bu büyük hizmet seferberliğinin önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

“Ekinözü'nün Geleceği Sağlam Temeller Üzerine Kuruldu”

Gerçekleştirilen yatırımlarla Ekinözü’nün geleceğinin sağlama alındığını dile getiren Başkan Görgel, “İlçemizin en temel ihtiyaçlarından biri olan çevre ve altyapı meselesini kalıcı şekilde çözmek için Ekinözü Atıksu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirdik. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu tesis, Ekinözü'nün çevresini koruyan, doğasını güvence altına alan modern bir altyapı yatırımı. Bununla birlikte ilçemizde altyapı yatırımlarını güçlendirdik. 10 kilometre kanalizasyon, 43 kilometre içmesuyu hattı, depo ve sondajlarla yeni altyapı çalışmalarına 136 Milyon TL yatırım yaparak Ekinözü'nün geleceğini sağlam temeller üzerine kurduk” dedi.

“İlçemizin Ulaşım Ağını Güçlendirdik”

Ekinözü’nde gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, “Ekinözü’müzün ulaşım ağını güçlendirmek için önemli yol yatırımları hayata geçirdik. Bu süreçte 30 kilometre asfalt, 11 bin metrekare parke, yol bakım onarım çalışmalarına 103 Milyon TL yatırım sağlayarak Ekinözü'nün ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“Ekinözü’nün Çevre Sağlığını Koruyacak Yatırımı Tamamladık”

Ekinözü’ndeki Katı Atık Transfer İstasyonu yatırımının çevre altyapısını modern standartlara taşıyan proje olduğunu söyleyen Başkan Fırat Görgel, “Yine bugün açılışını yaptığımız Katı Atık Transfer İstasyonu, ilçemizin çevre altyapısını modern standartlara taşıyan önemli bir yatırım. Bu tesis sayesinde hem çevreyi koruyacak hem de atık yönetimini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ekinözü'müzde hizmet verecek Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi'ni de tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” cümlelerini sarf etti.

Ekinözü’nde Spora, Üretime ve Sosyal Belediyeciliğe Katkı

Başkan Fırat Görgel konuşmasını, “Gençlerimiz için İmam Hatip Ortaokulu'na kazandırdığımız halı sahayı bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Sosyal belediyecilikte örnek bir şehir olmaya devam ediyoruz. Ekinözü'nde 3,5 Milyon TL sosyal destek gerçekleştirdik. Tarım alanında da üreticimizin yanında olduk. 1,5 Milyon TL'lik fidan ve sulama borusu desteğini çiftçilerimize kazandırdık” cümleleriyle noktaladı.

“Yeni Kahramanmaraş İçin Çalışıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “AK Parti, hizmetinin temeline hep insanı koydu, merkezimizde her zaman insan vardı. Asrın felaketi sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başarı ile çıktık. Bizler Kahramanmaraş’ın inşası için çalışırken, bir yandan sosyal bir yandan da sportif bir yandan da kültürel alanda kalkınan Kahramanmaraş için çalışıyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ekinözü’ne kazandırılan yatırımların açılışını gerçekleştiriyoruz. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Ekinözü’nde hayata geçirilen yatırımların açılışı yapıldı.