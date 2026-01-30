Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2-6 Şubat tarihleri arasında, resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında bayrak sevgisini merkeze alan eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Okullar Türk bayraklarıyla donatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda; öğrencilere Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değeri anlatılacak. Okul binaları Türk bayraklarıyla süslenecek, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları, sergiler ile sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle”

Yürütülecek çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş; birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedefleniyor.

Bu kapsamda eğitim faaliyetlerinin;

“İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” anlayışıyla, Milli Eğitim Akademisi'nde 10 Bin Öğretmen Adayı İçin Hazırlık Eğitimi Başvuruları Başladı İçeriği Görüntüle

“Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan” yaklaşımı doğrultusunda milli birlik ve vatan bilincini güçlendirmesi,

“Ay Yıldız Göklerde, Birlik Kalplerde” mesajıyla bayrağın birleştirici anlamını okul ortamlarında görünür kılması amaçlanıyor.

Ayrıca “Bayrakla Başlayan Okul, Birlikle Büyüyen Gelecek” vurgusuyla, Türkiye Yüzyılı vizyonu ekseninde güçlü millet ve güçlü istikbal idealini destekleyen bir eğitim iklimi oluşturulması hedefleniyor.