Play-off turu kura çekimi öncesinde Galatasaray'ın karşılaşabileceği takımlar Juventus ve Atletico Madrid olarak belirlendi. Her iki ekip de Avrupa kupalarında büyük tecrübeye sahip, oyun disiplinleri ve turnuva geçmişleriyle öne çıkan kulüpler arasında yer alıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Son 16 play-off turuna kalan Galatsaray, Juventus ile eşleşti.

İlk maçlar: 17-18 Şubat 2026

İkinci maçlar: 24-25 Şubat 2026

İlk maç İstanbul'da, ikinci maç Torino'da oynanacak.