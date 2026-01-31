Kahramanmaraş genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlar kentin kuzeyi dışında yer yer kuvvetli olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, güney ve alçak kesimlerde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

Cumartesi günü il genelinde kuvvetli yağmur etkili olurken, kuzey ilçelerin yükseklerinde kar, alçak kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Pazar günü yağışlar nispeten zayıflasa da Pazartesi ve Salı günleri yeniden zaman zaman etkili sağanaklar bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise yağış ihtimali düşük.

Kar Kalınlığı Yüksek Kesimlerde 1,5 Metreyi Aştı

Kahramanmaraş’ın dağlık bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metrenin üzerine çıktı. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı yaklaşık 120 cm seviyesinde olup, gün içerisinde 140 cm’ye ulaşması bekleniyor.

İlçelere Göre Sıcaklıklar

Güney ilçelerde (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık):

👉 8 – 10 °C

Kuzey ilçelerde (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak):

👉 2 – 5 °C

Çağlayancerit:

👉 5 °C

Andırın:

👉 5 °C

Rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerden, genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskınları, sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde ise tipi ve çığ riski oluşabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Hava durumundaki olası değişikliklere göre yeni bilgilendirme yapılacağı bildirildi.