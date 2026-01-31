Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu Burak Gözeneli’nin son saniye üçlüğüyle 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunda dengeyi kuran konuk ekip, devre arasına 44-42 üstün girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan iLab Basketbol, son çeyreğe 66-60 önde girdi ve bitime 5 dakika kala skoru 78-65’e taşıdı. Ancak maçın son bölümünde Diante Watkins’in liderliğinde büyük bir geri dönüşe imza atan Kipaş İstiklal, taraftar desteğini de arkasına alarak mücadeleyi 89-83 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Kipaş İstiklal Basketbol, play-off hedefi doğrultusunda kritik bir engeli geride bıraktı.