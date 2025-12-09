Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girme hedefiyle çok önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, bugün Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

📆 9 Aralık 2025 – Salı

🕚 TSİ 23:00

📺 TRT 1 (şifresiz canlı yayın)

Muhtemel 11’ler

Monaco:

Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Galatasaray’ın Avrupa Karnesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı:

119 galibiyet

125 mağlubiyet

459 gol

505 gol yedi

Bugünkü karşılaşma, 334. Avrupa sınavı olacak.

İlk 24 yolunda kritik viraj

İstatistiklere göre Galatasaray, kalan maçlarını kaybetse bile %73 ihtimalle ilk 24 içerisinde yer almayı başaracak.

%65 ihtimal: 17-24 arası sıralama

%2 ihtimal: İlk 8’e kalma şansı

Galibiyet ise tabloyu tamamen değiştirebilir.

Osimhen gözünü gol krallığına dikti

Sakatlıktan dönen Victor Osimhen, gol krallığı yarışında:

Mbappe: 9 gol

Osimhen: 3 maçta 6 gol

Haaland & Kane: 5’er gol

Nijeryalı yıldız, üst üste 9. Avrupa maçında gol hedefliyor.

Galatasaray’ın kazanması halinde hem sıralama hem de moral açısından dev bir adım atması bekleniyor. Avrupa’da iddia sürüyor, nefesler tutuldu!