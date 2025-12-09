Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girme hedefiyle çok önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, bugün Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
Zorlu maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
-
📆 9 Aralık 2025 – Salı
-
🕚 TSİ 23:00
-
📺 TRT 1 (şifresiz canlı yayın)
Muhtemel 11’ler
Monaco:
Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen
Galatasaray’ın Avrupa Karnesi
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı:
-
119 galibiyet
-
125 mağlubiyet
-
459 gol
-
505 gol yedi
Bugünkü karşılaşma, 334. Avrupa sınavı olacak.
İlk 24 yolunda kritik viraj
İstatistiklere göre Galatasaray, kalan maçlarını kaybetse bile %73 ihtimalle ilk 24 içerisinde yer almayı başaracak.
-
%65 ihtimal: 17-24 arası sıralama
-
%2 ihtimal: İlk 8’e kalma şansı
Galibiyet ise tabloyu tamamen değiştirebilir.
Osimhen gözünü gol krallığına dikti
Sakatlıktan dönen Victor Osimhen, gol krallığı yarışında:
-
Mbappe: 9 gol
-
Osimhen: 3 maçta 6 gol
-
Haaland & Kane: 5’er gol
Nijeryalı yıldız, üst üste 9. Avrupa maçında gol hedefliyor.
Galatasaray’ın kazanması halinde hem sıralama hem de moral açısından dev bir adım atması bekleniyor. Avrupa’da iddia sürüyor, nefesler tutuldu!