Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girme hedefiyle çok önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, bugün Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • 📆 9 Aralık 2025 – Salı

  • 🕚 TSİ 23:00

  • 📺 TRT 1 (şifresiz canlı yayın)

Muhtemel 11’ler

Monaco:
Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Galatasaray’ın Avrupa Karnesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı:

  • 119 galibiyet

  • 125 mağlubiyet

  • 459 gol

  • 505 gol yedi

Bugünkü karşılaşma, 334. Avrupa sınavı olacak.

İlk 24 yolunda kritik viraj

İstatistiklere göre Galatasaray, kalan maçlarını kaybetse bile %73 ihtimalle ilk 24 içerisinde yer almayı başaracak.

  • %65 ihtimal: 17-24 arası sıralama

  • %2 ihtimal: İlk 8’e kalma şansı

Galibiyet ise tabloyu tamamen değiştirebilir.

Osimhen gözünü gol krallığına dikti

Sakatlıktan dönen Victor Osimhen, gol krallığı yarışında:

  • Mbappe: 9 gol

  • Osimhen: 3 maçta 6 gol

  • Haaland & Kane: 5’er gol

Nijeryalı yıldız, üst üste 9. Avrupa maçında gol hedefliyor.

Galatasaray’ın kazanması halinde hem sıralama hem de moral açısından dev bir adım atması bekleniyor. Avrupa’da iddia sürüyor, nefesler tutuldu!