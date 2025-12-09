Türkiye’de sosyal destek sistemini güçlendirecek Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için düğmeye basıldı. Aylık kazancı belirli bir seviyenin altında kalan hanelere “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı” bağlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmanın ilk uygulaması 2026 yılının ilk aylarında başlayacak.

Cevdet Yılmaz: Pilot uygulama gelecek yıl başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl birkaç ilimizde başlatacağız. 2027'de tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyeceğiz ancak istihdamı caydırmayacağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

Kimler destek alacak?

Belirlenecek gelir sınırı;

• Asgari ücret

ya da

• Yoksulluk sınırı

gibi referans değerlerle tespit edilecek.

Gelir sınırının altında kalan ailelere, kazançları ile sınır arasındaki fark kadar maaş ödenecek.

Örnek hesaplama:

Eşik gelir: 20.000 TL

Ailenin geliri: 16.000 TL → 4.000 TL destek

Geliri olmayan hanelere ise, iş bulana kadar tam ödeme yapılacak.

Pilot iller nasıl seçilecek?

Pilot şehirlerin seçimi şu kriterlere göre yapılacak:

Milli gelirin en düşük olduğu iller

Deprem bölgesi

Büyük şehirlerde kent yoksulluğunun en yoğun görüldüğü bölgeler

Bu iller, önümüzdeki aylarda netleşecek.

Amaç: Daha adil gelir dağılımı

Sistemin düşük gelirli aileleri güçlendirmek, sosyal yardımları daha kapsayıcı hale getirmek ve refahın tabana yayılmasını sağlamak gibi hedefleri mevcut.