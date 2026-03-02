İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziosmanpaşa’daki bir adres ile Yalova’da bir tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda 57 kilo 800 gram uyuşturucu madde, 450 adet mermi ile 30 adet otomobil parçası ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.