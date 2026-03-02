Ticaret Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattındaki gümrük kapılarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, sınır kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Açıklamaya göre Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında ticari yük geçişleri İran makamlarıyla koordinasyon halinde kontrollü biçimde sürdürülüyor. Buna karşın, her üç sınır kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak geçici süreyle durdurulmuş durumda.

Bakanlık, İran’ın kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine dönüşüne izin verdiğini, Türkiye’nin ise kendi vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan girişlerine izin vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, sınır geçişlerinde görev yapan tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin ve eylem planlarının devreye alınacağını vurguladı. Açıklamada, ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve güvenli geçişlerin sağlanması için tüm kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içinde çalışıldığı belirtildi.