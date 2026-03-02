Pakistan basınında yer alan haberlere göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde protestolar kontrolden çıktı. Göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırırken, bir okul ve polis karakolu ateşe verildi.

Yaşanan olaylar üzerine Gilgit-Baltistan polisi, Skardu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Polis yetkilileri, halka itidal çağrısı yaparak kamu mallarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki tüm yabancı turistlerin tahliye edildiği, bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Olaylar nedeniyle mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezleri kapatılırken, ticari faaliyetler askıya alındı.

Hamaney’in ölümü, Pakistan genelinde de geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Karaçi, İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta’da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Gilgit-Baltistan’daki olaylarda ise ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.