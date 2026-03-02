Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediğini savunurken, İran’dan yeni liderlik düzeyinde temas talebi geldiğini de duyurdu. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonlar sürerken, Donald Trump’tan sürecin seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Trump: “İran’a Yönelik Saldırılar 4 Haftaya Kadar Sürebilir”

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonlar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürecin süresine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." dedi.

“Operasyonlar Planlandığı Gibi İlerliyor”

Daily Mail’e konuşan Trump, İran’a yönelik saldırıların beklenenden daha etkili sonuçlar verdiğini belirterek, ilk dalgada İran’ın siyasi ve askeri lider kadrosunun hedef alındığını söyledi. Trump, “Her şey planlandığı gibi ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İran’dan Misilleme: Füze ve İHA Saldırıları

Trump, İran’ın saldırılara balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiğini, Tel Aviv başta olmak üzere bazı bölgelerde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve sirenlerin çaldığını açıkladı.

ABD Ordusunda Kayıplar

Operasyonlar sırasında ABD tarafında üç askerin hayatını kaybettiğini, bazı askerlerin de yaralandığını belirten Trump, yaşanan kayıpları “savaşın ağır bedeli” olarak nitelendirdi.

“İran’dan Temas Talebi Geldi”

Trump, İran’daki yeni liderlikten temas talebi aldıklarını açıkladı. Görüşmelere açık olduklarını ifade eden Trump, ancak bu temasların ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih vermedi.

Bölge Liderleriyle Yoğun Diplomasi Trafiği

Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden açıklamalarda bulunan Trump, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

“İran’da Olumlu Gelişmeler Olabilir” Mesajı

Trump, saldırıların sona ermesinin ardından İran’da demokrasi açısından olumlu gelişmeler yaşanabileceğini savunarak, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmalarda Ağır Bilanço

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon hızla yükselirken, İran Kızılayı bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu. Orta Doğu’daki gerilim, daha uzun süreli bir çatışma ihtimalini gündemde tutuyor.