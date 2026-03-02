Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzını doğrudan etkiledi. Basra Körfezi’nin ağzındaki Hürmüz Boğazı’nda güvenlik riskleri ve sigorta sorunları nedeniyle ticari geçişlerin aksaması, özellikle LNG ve petrol tedarikine yönelik endişeleri artırdı. Küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği boğazdan yapılan sevkiyatların büyük bölümünü Asya alıcıları oluştururken, olası aksaklıklar Avrupa fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı.

Avrupa Gaz Fiyatlarında Sert Yükseliş

Avrupa’nın referans doğal gaz merkezi TTF’de nisan vadeli kontratlar açılışta %20’nin üzerinde yükselerek megavatsaat başına 39 avro seviyelerine çıktı. Bu artış, Ağustos 2023’ten bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayda geçti. Avrupa gaz depolarındaki doluluk oranlarının %30’un altına gerilemesi de fiyat artışını hızlandıran önemli faktörler arasında yer aldı.

Petrol Piyasalarında 14 Ayın Zirvesi

Petrol cephesinde arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı. Brent petrol erken işlemlerde %13’e varan artışla 82 dolar seviyesini test ederken, ABD WTI ham petrolü de 75 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, boğazdaki aksamanın sürmesi halinde piyasaların çok daha sert fiyatlamalarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Suudi Aramco Tesislerine İHA Saldırısı

Öte yandan İsrail’in ABD desteğiyle İran’a başlattığı saldırılar sırasında, Suudi Aramco petrol tesislerinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi. Saldırı, İran, İsrail ve ABD arasındaki Orta Doğu çatışmalarında ciddi bir tırmanış olarak değerlendiriliyor. Raporlara göre saldırının, İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı’nın Küresel Önemi

Dünyanın deniz yoluyla taşınan petrolünün yaklaşık %30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran’ın petrolünü; LNG tarafında ise başta Katar olmak üzere üreticilerin ihracatını küresel pazarlara bağlıyor. Enerji şirketleri ve uluslararası kuruluşlar güvenlik riskleri nedeniyle bölgeden uzak durma çağrılarını yinelerken, piyasalarda “uzun süreli kriz” endişesi giderek güçleniyor.