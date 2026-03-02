İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilimin bölge ve küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek, Türkiye’nin sivilleri hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşı olduğunu vurguladı. Duran, sağduyunun hakim olması, ateşkesin derhal sağlanması ve diplomasiye alan açılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığında düzenlenen “Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli”nin açılışında konuşan Duran, 28 Şubat sürecini sadece bir “postmodern darbe” olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu, bu dönemin planlı ve sistematik bir toplum mühendisliği girişimi olduğunu söyledi. Süreçte medya başta olmak üzere birçok yapının vesayetçi anlayışa hizmet ettiğini belirten Duran, kamuoyunun dezenformasyonla yönlendirildiğini dile getirdi.

28 Şubat’ın en ağır bedelini gençlerin ve kadınların ödediğini ifade eden Duran, başörtüsü yasağı, katsayı adaletsizliği ve ikna odaları gibi uygulamaların milyonlarca insanın hayatında derin travmalar bıraktığını kaydetti. Bu sürecin Türkiye’yi ekonomik ve siyasi açıdan yıllarca geriye götürdüğünü vurguladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet düzeninin sona erdiğini, yasakçı uygulamaların kaldırıldığını ve Türkiye’nin öz değerleriyle barışık bir siyasi ve toplumsal iklime kavuştuğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde özgürlükler, milli irade ve güçlü demokrasi olduğunu belirten Duran, yeni anayasanın bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Duran, geçmişte yaşanan darbelerin ve müdahalelerin unutulmaması ancak intikam duygusuyla değil, tekrarını önleme sorumluluğuyla hatırlatıldığını söyledi.