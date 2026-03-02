Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. haftasında Galatasaray, 3 Mart Salı günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu’nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor ve İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetlerle 3’te 3 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’u da mağlup ederek grubu namağlup tamamlamayı hedefliyor. Alanyaspor ise grupta 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Rotasyon Bekleniyor

Teknik Direktör Okan Buruk’un, yoğun lig ve Avrupa fikstürü nedeniyle Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Kupada daha az süre alan oyuncuların forma şansı bulabileceği ifade ediliyor.

Kupada Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.

Alanyaspor’a Karşı Üstünlük

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi maçtan galip ayrıldı. İki ekip, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de de karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Alanyaspor – Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, 3 Mart 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak.

Maç Bilgileri