Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. Tempoyu elden bırakmayan Kipaş İstiklal Basketbol, ilk yarıda da üstün oyununu sürdürerek soyunma odasına 54-43’lük skor avantajıyla gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Göztepe, savunmada direncini artırarak skoru 64-64’e kadar getirdi ve mücadeleyi dengede tuttu. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta ise taraftar desteğini arkasına alan Kipaş İstiklal Basketbol, kritik anlarda daha etkili oynadı ve parkeden 91-87 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, ligdeki iddiasını sürdürürken, karşılaşma boyunca yaşanan mücadele basketbolseverlerden tam not aldı.