Kur’an-ı Kerim tilavetindeki letafeti, güçlü sesi, makam hâkimiyeti ve ayetlere olan derin vukufiyetiyle dikkat çeken Çelik, yarışma boyunca sergilediği vakur duruş ve huşu dolu kıraatiyle hem jüri üyelerinden hem de ekran başındaki izleyicilerden büyük takdir topladı. TRT ekranlarında yankı bulan bu anlamlı performans, Kur’an’a gönül vermiş geniş kitlelerde derin bir etki bıraktı.

Küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim ile kurduğu güçlü bağ ve aldığı ilmi terbiyeyle bilinen Hafız Mustafa Avni Çelik, yalnızca bir yarışmacı olarak değil; aynı zamanda Kur’an ahlakını hayatına yansıtan örnek bir din görevlisi olarak da öne çıktı. Mihrapta edep ve istikrarıyla, kürsüde ise gönüllere dokunan hitabetiyle tanınan Çelik, Kur’an hizmetini bir ömür boyu sürdüren isimler arasında yer alıyor.

Bu kıymetli başarı, başta Kahramanmaraş olmak üzere Erzincan’daki cemaatini, ilim ve irfan camiasını ve Kur’an sevdalılarını gururlandırdı. Hafız Mustafa Avni Çelik’in Kur’an-ı Kerim’e adanmış hayatı ve bu anlamlı programda sergilediği örnek duruş, genç hafızlar için de ilham kaynağı oldu.

Elde ettiği bu başarıyla sadece bir yarışmada değil, gönüllerde de iz bırakan Hafız Mustafa Avni Çelik, Kur’an hizmetinin ne denli büyük bir sorumluluk ve şeref olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.