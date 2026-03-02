"Bölgesel gelişmeler nedeniyle, ABD hükümetinin Türkiye'deki personeline Türkiye'nin en güneydoğusundaki 22 ili kapsayan ABD Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları talimatı verilmiştir. ABD dış politikasına yönelik olumsuz algı, Türkiye'de ABD veya Batı karşıtı gösteriler ve ABD karşıtı söylemler gibi eylemlere yol açabilir.

Geniş kapsamlı toplantılar artan polis varlığına, yolların kapatılması ve trafik aksaklıklarına neden olabilir. Barışçıl amaçlı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplanma, kısa sürede tırmanarak şiddet olaylarına dönüşebilir. Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetler, Türkiye'ye/Türkiye'den hava yolu ulaşımı da dahil olmak üzere uluslararası seyahatleri aksatabilir."