Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç sahipleri A.A. ve H.İ.A., sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıktıklarında park ettikleri otomobillerin lastiklerinin kesildiğini fark etti. Delici bir alet kullanılarak zarar verilen araçlar kullanılamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlar üzerinde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Araç sahipleri, herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını belirterek yaşanan olaya anlam veremediklerini ifade etti. Mahalle sakinleri ise benzer olayların yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Polis ekipleri, mala zarar verme olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.