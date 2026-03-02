Şubat ayı boyunca Kahramanmaraş’ta 145 yangın, 32 trafik kazası ve 26 su baskını olayına müdahale eden itfaiye ekipleri, toplamda 519 itfai olaya anında ve etkin şekilde müdahalede bulundu. Aynı dönemde boğulma vakası yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, yangın ve acil durumlara karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, Şubat ayı içerisinde 1.591 kişiye eğitim verdi. Ayrıca şehir genelinde 102 denetim gerçekleştirilerek olası risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin; 23 şube, 385 personel ve 72 araç ile görev yaptığı belirtilirken, güçlü altyapı ve insan kaynağıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, itfaiye teşkilatının fedakâr çalışmalarıyla her koşulda vatandaşların yanında olduğunu belirterek, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.