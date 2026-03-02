Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle Ramazan coşkusunu pekiştiren Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Salı günü düzenleyeceği özel bir sohbet programıyla vatandaşları anlamlı bir buluşmada bir araya getirecek.

Ramazan ayı boyunca yoğun ilgi gören Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programda, akademisyen yazar Ömer Demirbağ Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Saat 20.30’da başlayacak söyleşide Demirbağ, Ramazan ayının manevi derinliğine ve insan hayatındaki yerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

Kendine has üslubu, akıcı anlatımı ve gönüllere hitap eden sohbetleriyle tanınan Ömer Demirbağ programda özellikle “Ramazan ve insan” başlığı üzerinde duracak. Ramazan’ın bireysel arınma, sabır, paylaşma ve dayanışma yönlerini ele alacak olan Demirbağ, bu mübarek ayın insan ruhunda oluşturduğu dönüşüme dikkat çekecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren etkinliklerin aralıksız sürdürüleceği ifade edilerek, 3 Mart Salı günü saat 20.30’da Ramazan Sokağı’nda gerçekleştirilecek Ömer Demirbağ söyleşisine tüm vatandaşlar davet edildi.