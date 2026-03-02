Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun ilçelerde yaşatıldığını belirten Başkan Görgel, Afşin’de vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Programa; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri iftar öncesi ve sonrası vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Tüm Alanlarda Büyük Yatırım

İftar programında konuşan Başkan Görgel, “Yaşadığımız büyük felaketin ardından görevde olduğumuz 23 aylık süreçte Afşin’imiz için yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Bu süreçte ilçemize toplam 2,3 milyar TL’lik yatırım planladık ve hayata geçirdik” dedi.

Altyapı yatırımlarına ayrı bir parantez açan Görgel, içme suyuna bugüne kadar 300 milyon TL yatırım yapıldığını belirterek, devam eden Akdere İsale Hattı projesiyle Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nün içmesuyu ihtiyacının uzun vadeli olarak güvence altına alınacağını söyledi.

Ulaşım alanında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Görgel, “Bugüne kadar 105 kilometre asfalt, 60 bin metrekare parke ve bazalt yol çalışmasıyla ulaşıma 335 milyon TL yatırım yaptık. Ayrıca Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisimizi 800 milyon TL yatırımla tamamladık. Bölgenin en büyük ve en donanımlı tesisi oldu” diye konuştu.

“Yatırımlarımızı Artırarak Sürdüreceğiz”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, Afşin Millet Bahçesi’ndeki yenileme çalışmalarının yaz aylarında tamamlanacağını, Alparslan Mahallesi ve TOKİ bölgelerinde 3 adet halı saha yapımına başlandığını söyledi.

Sosyal desteklerin de aralıksız sürdüğünü vurgulayan Görgel, “23 ayda hemşehrilerimize toplam 20 milyon TL’yi aşan sosyal destek sağladık. İnşallah bu yıl da Afşin’imiz için yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.