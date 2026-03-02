Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fikir dünyasını genç nesillere doğru aktarmak ve ocak bünyesindeki gençlerin eğitim seviyesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Bilgi Yarışması”, ilçe teşkilatlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Fırat’ın İdealleri Sorularda Hayat Buldu

Yarışma boyunca katılımcılara Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatı, mücadelesi, Türk dünyası ve ülkü mirasıyla ilgili sorular yöneltildi. Centilmence bir rekabetin yaşandığı salonda gençler, sadece cevaplarla değil, sergiledikleri vakur duruşla da takdir topladı. Yarışma, şehitlerin izinde giden bir neslin ilimle nasıl hemhal olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın sonunda jüri puanlamasına göre dereceye giren ocaklar belli oldu.

Birinci: Andırın Ülkü Ocakları,

İkinci: Onikişubat Ülkü Ocakları,

Üçüncü: Göksun Ülkü Ocakları oldu.

Dereceye giren ilçe ocaklarına ödülleri takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verildi.

"İlimde Derinleşen Bir Gençlik Hedefliyoruz"

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmede, Ülkü Ocakları’nın misyonunun sadece bir anma değil, şehitlerin bıraktığı bayrağı ilim ve ahlakla en yükseğe taşımak olduğu vurgulandı. "Şehitlerimizin izinde; ilimde derinleşen, ahlakta yükselen ve davasına sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek en büyük borcumuzdur" mesajı verilen etkinlik, hep bir ağızdan edilen dualarla sona erdi.