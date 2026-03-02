Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Salonun tamamen dolduğu organizasyonda, paylaşma ve kardeşlik kültürünün en güzel örnekleri sergilendi.

İftar programında konuşan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ramazan ayının mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Kıraç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Program, yapılan duaların ardından vatandaşların Ramazan’ın bereketini paylaşmasıyla sona erdi.