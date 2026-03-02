Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik saldırıların ardından bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Orta Doğu hava sahasında artan güvenlik riskleri nedeniyle uçuş operasyonlarının anlık olarak takip edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Hangi uçuşlar iptal?

Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güneyinde hava sahası kapalılığına ilişkin NOTAM’ların sürdüğünü belirterek, Umman, Suudi Arabistan’ın belirli bölgeleri ve Lübnan’da ise sivil uçuşların devam ettiğini ifade etti.

Türk hava yolu şirketlerinin durumuna da değinen Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait birer uçağın Tahran İmam Humeyni Havalimanı’nda bulunduğunu, bu uçaklardaki ekiplerin Türkiye’ye güvenli şekilde ulaştırıldığını aktardı. AJet’in riskli bölgelerde bekleyen uçağı bulunmadığını, Tailwind Havayolları’na ait kiralık bir uçağın ise Irak’ta olduğunu kaydetti.

Uçuş iptalleri netleşti

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre; Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026’ya kadar durduruldu. Pegasus Hava Yolları’nın İran seferleri için aldığı iptal kararının ise 12 Mart’a kadar uzandığı belirtildi.

Uraloğlu, kararların günlük değerlendirmeler doğrultusunda alındığını vurgulayarak, bölgedeki risklerin devam etmesi halinde iptallerin sürebileceğini ifade etti. Mevcut durumda Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirleri ile Umman’a uçuşların yapılabileceği bilgisini paylaştı.