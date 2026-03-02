Depremzedelere Büyük Kolaylık: Peşin Ödemede Rekor İndirim

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile depremzedelerin borç yükünü hafifletecek önemli bir adım attıklarını duyurdu.

AK Parti'li Güler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Hak sahibi afetzede kardeşlerimize 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçlandırma bedellerini peşin ödemeleri halinde ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında önemli bir indirim sağlıyoruz. Mevcut durumda en düşük borçlandırma bedeli 1 milyon 890 bin lira olan konut için depremzede vatandaşımız bu imkandan yararlanarak, borcunu peşin ödemek isterse yaklaşık 490 lira civarında bir rakamı ödemek suretiyle bu haktan yararlanacaktır." dedi.

Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye’nin Tutumu

Güler, basın toplantısında Orta Doğu’daki gerilime de değinerek, Türkiye’nin barıştan yana olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ateşkes ve diplomasi için yoğun çaba gösterildiğini ifade etti.

Vergi Düzenlemeleri: Kripto, Bahis ve KDV’de Yeni Dönem

Kanun teklifiyle birlikte:

Kripto varlık satış ve transferlerinden on binde 3 işlem vergisi alınacak.

Bahis ve şans oyunlarının reklam giderleri vergi matrahından düşülemeyecek.

Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmetlerindeki tam KDV istisnası kaldırılarak kısmi istisnaya geçilecek.

Vakıf üniversitelerine ait ticari hastanelerin kurumlar vergisi muafiyeti sona erecek.

Bedelli Askerlik ve Savunma Sanayii

Güler, bedelli askerlik hesaplamasında esas alınan gösterge rakamının 240 binden 300 bine çıkarılacağını açıkladı.

Bu artıştan elde edilecek ilave gelir, doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılacak.

Emekli İkramiyesi Bu Teklifte Yok

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, emekli bayram ikramiyesine ilişkin bir düzenlemenin bu kanun teklifinde yer almadığını belirtti. Bütçe disiplini ve Orta Vadeli Program vurgusu yaptı.