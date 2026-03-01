📅 Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

🗓 Tarih: 1 Mart 2026

⏰ Saat: 16.30

Bu önemli mücadelede tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz.

📺 Canlı İzle

Kipaş İstiklal Spor Kulübü – Göztepe Sportif karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlarımız, mücadeleyi yayınlayan platform üzerinden takip edebilecek. Yayın bilgileri netleştiğinde resmi hesaplarımız ve sitemiz üzerinden paylaşılacaktır.

👉 Canlı yayın linki, anlık skor ve maç içi gelişmeler için bizi takip edin.

Sahada son topa kadar mücadele edecek, armamız için savaşacağız. Taraftarımızın enerjisiyle birlikte bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

Haydi Kahramanmaraş, haydi İstiklal!