Simge Sağın, Oğuz Yenihayat’ın YouTube kanalında yayınlanan Misafirim Var programına konuk oldu. Samimi sohbeti ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Sağın, programda Kahramanmaraş mutfağının sevilen lezzetlerini tadarak hayranlığını gizleyemedi. Sofranın yıldızı ise eli böğründe ve lahmacun oldu.

İstanbul’da başlayan program, Kahramanmaraş mutfağının öne çıkan tatlarıyla renklenirken, özellikle yöresel yemeklerin anlatıldığı anlar izleyicinin ilgisini topladı. Simge Sağın’ın her lokmada verdiği samimi tepkiler, programın enerjisini yükseltti.

Kahramanmaraş Mutfağı Sofranın Merkezindeydi

Programın ilerleyen bölümünde rota Kahramanmaraş mutfağına çevrildi. Kent denildiğinde akla ilk olarak dondurma gelse de bu kez sofrada farklı bir yıldız vardı: eli böğründe. Mevsim sebzeleri, et ve kuyruk yağıyla hazırlanan bu geleneksel lezzet, sunumu ve tadıyla öne çıktı.

Oğuz Yenihayat, Kahramanmaraş mutfağının çoğu zaman yeterince tanıtılmadığını ancak gastronomi açısından son derece güçlü olduğunu vurguladı. Eli böğründe, soğan kebabı ve lahmacun gibi tatların detaylı şekilde anlatılması, bölüme adeta yerel bir lezzet rehberi havası kattı.

Eli Böğründe ve Lahmacun Yıldızlaştı

Taş fırında pişirilen eli böğründe, et ve sebzenin doğal aromasıyla programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Simge Sağın’ın “Her şey lavaşla güzel gider” sözleri ise bölümün akılda kalan cümleleri arasında yer aldı.

Lahmacun ise ikinci perdeyi açtı. İnce hamuru, bol harcı ve dengeli baharatıyla servis edilen lahmacun, sanatçının favori lezzetleri arasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Cevizli ve limonlu tercih edilmesi, damak zevkine dair detayları da ortaya koydu.

Simge Sağın’dan Samimi İtiraflar

Programda yalnızca lezzetler değil, Simge Sağın’ın müzik yolculuğu da konuşuldu. Konser temposu, yeni albüm süreci ve sahne öncesi heyecanını anlatan Sağın, müziği “ruhlara dokunan bir alan” olarak tanımladı.

Arnavut kökenli bir ailede büyüdüğünü ve yemekle güçlü bir bağının olduğunu dile getiren sanatçı, börek sevgisini ve mutfaktaki iddiasını da samimi ifadelerle paylaştı. Ancak konu lahmacun ve eli böğründe olunca diyeti bir kenara bırakabileceğini esprili bir dille söyledi.

“Misafirim Var: Simge” bölümü, müzik ve gastronomiyi aynı sofrada buluşturarak izleyicilere hem keyifli hem de iştah açıcı anlar yaşattı.