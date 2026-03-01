Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Kahramanmaraş ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösterecek soğuk hava dalgası nedeniyle zirai don riski için uyarı yapıldı.

Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı Kahramanmaraş’ta, güneşin batmasıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, gece saatlerinde hava sıcaklığının 0 derece ve altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, özellikle alçak kesimler ve açık tarım alanlarında zirai don olayının yaşanabileceği belirtildi. Tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi adına üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, olası risklere karşı şu başlıklara dikkat çekti:

Çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçları ile sebze fidelerinin korunması, Sera işletmecilerinin ısıtma sistemlerini kontrol etmesi, Üreticilerin güncel ve anlık hava durumu raporlarını yakından izlemesi.

Uzmanlar, zirai donun kısa sürede ciddi ürün kayıplarına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin gerekli önlemleri vakit kaybetmeden alması gerektiğini vurguladı.