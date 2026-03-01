Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazı, genç bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, kentte büyük üzüntüye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki Züleyha Gamze Tekerek, gece saatlerinde uyuduğu sırada sobadan sızan gazdan etkilendi. Genç kadından uzun süre haber alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Tekerek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Gözyaşlarıyla Defnedildi

Züleyha Gamze Tekerek’in cenazesi, Serintepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Acı olay mahallede ve yakın çevrede derin üzüntüye neden oldu.