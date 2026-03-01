Kahramanmaraş’ta iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazaları korku dolu anlara neden oldu. Karacasu Karaziyaret Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparken, Andırın yolu üzerinde ise kafa kafaya çarpışan araçlardan biri alev aldı.

Park Halindeki Araçlara Çarptı, Takla Attı

İlk kaza, Karacasu Karaziyaret Mahallesi servis yolu üzerindeki Lord Dondurma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki M.B. yönetimindeki 46 MA 9538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 38 VT 225 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan otomobil, yine park halindeki 25 DP 937 plakalı araca çarparak takla attı. Darbe alan 25 DP 937 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan 46 AG 132 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya toplam 4 araç karışırken, mahallede adeta savaş alanı oluştu.

Kazada sürücü M.B., yolcular M.E. (70) ve S.B. (32) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, şehirdeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kafa Kafaya Çarpışma Sonrası Araç Alev Aldı

İkinci kaza ise Andırın yolu üzerindeki Demrek mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpışması sonucu otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 1 yaralı, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.