Kahramanmaraş İtfaiyesi, şehir genelinde yaşanabilecek acil durumlara karşı 7 gün 24 saat görev başında olmaya devam ediyor. Ekipler, yangın, trafik kazası ve doğal afetlere anında müdahale edebilmek için personelini sürekli eğitimlerle hazır tutuyor.

Gece gündüz demeden sürdürülen eğitim ve tatbikatlar sayesinde itfaiye personeli, zor hava ve yol koşullarında dahi görev yapabilecek şekilde yetiştiriliyor. Kent genelinde olası risklere karşı yapılan uygulamalı çalışmalar, ekiplerin reflekslerini ve müdahale hızını üst seviyede tutuyor.

İtfaiye yetkilileri, eğitimlerde yalnızca teknik bilgiye değil, dayanıklılık, koordinasyon ve hızlı karar alma becerilerine de önem verildiğini belirtti. Gerçek olaylara yakın senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlarla ekiplerin her an göreve hazır olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, yürüttüğü bu çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede korumayı hedefliyor.