İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

Mehr Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6. duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi. İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in "öldüğünü" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacak

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı. Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi. İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi. İran hükümeti, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını duyurdu.