UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 6. haftaya Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak dev maçla damga vuruyor. Turnuvanın prestiji ve puan sıralaması açısından büyük önem taşıyan mücadele, iki takım için de kritik bir eşik niteliği taşıyor.

Real Madrıd – Manchester City Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrıd – Manchester City, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Hakem Clément Turpin düdük çalacak. Yardımcılığını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.

Real Madrıd – Manchester City Maçı Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Real Madrid – Manchester City maçı Türkiye'de şifresiz değil — dijital platform tabii Spor üzerinden izlenecek.

Muhtemel 11’ler

Real Madrid
Kaleci: Courtois
Defans: Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras
Orta saha: Tchouaméni, Ceballos
Hücum: Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr — Garcia

Manchester City
Kaleci: Donnarumma
Defans: Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly
Orta saha: Gonzalez, Cherki, Reijnders
Hücum: Foden, Doku, Haaland

Arda Güler’in Durumu

Real Madrid’de forma giren milli yıldız Arda Güler, bu sezon artan görev süresi ve performansıyla dikkat çekiyor. Teknik heyet ve taraftarlar, Arda’nın Manchester City karşısında ilk 11’de sahada olmasını bekliyor.

