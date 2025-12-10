Türkiye’nin en prestijli ekonomi yayınlarından Ekonomist Dergisi tarafından hazırlanan ve İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki kentlerin ekonomik performansını ölçen "Anadolu 500" listesinin 2024 sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding’in üretimdeki gücünü, yarattığı katma değeri ve şehir ekonomisindeki tartışmasız liderliğini bir kez daha tescilledi.

Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif gruplarından biri olan Kipaş Holding, listede toplam 7 şirketiyle temsil edilerek büyük bir gövde gösterisi yaptı.

Grubun başarısındaki en büyük pay, listenin zirvesindeki hakimiyeti oldu.

Kipaş Holding; iştiraki olan AKEDAŞ (54. sıra) ile grubun sanayi ve üretimdeki amiral gemileri Kipaş Mensucat (66. sıra) ve listede 23 sıra yükselen KÇS Kahramanmaraş Çimento (71. sıra) sayesinde, listenin en prestijli dilimi olan ilk 100 içerisinde yer aldı.

Bu tabloyla Kipaş, "Kahramanmaraş’tan ilk 100 listesinde 3 şirketiyle yer alan tek firma" unvanını kazanarak rakiplerinden net bir şekilde ayrıştı.

Listenin bu yılki en dikkat çekici detaylarından biri de Kipaş Holding’in kağıt sektöründeki stratejik yatırımlarının etkisi oldu. Grubun bu alandaki güçlü oyuncuları Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş. ve Batı Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş., sıralamada yakaladıkları yüksek ivme ile dikkat çekti.

Listede 83 sıra birden yükselerek 127. sıraya yerleşen Kipaş Kağıt ve 12 sıra birden yükselerek 155. sıraya yerleşen Batı Kipaş, grubun sadece tekstil ve enerjide değil, kağıt üretiminde de Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini kanıtladı.

Kağıt grubunun bu yükselişi, listede üst sıralara doğru atılan sağlam adımlar olarak yorumlandı.

2024 yılı, küresel çapta ve ülkemizde tekstil sektörü için tarihin en zorlu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Daralan pazarlar, artan enerji maliyetleri ve hammadde tedarikindeki global sorunların yarattığı derin krize rağmen Kipaş Mensucat, Anadolu 500 listesindeki güçlü duruşunu korudu.

Sektördeki genel kan kaybına paralel olarak listede 4 sıra gerileyerek 66. sırada yer alan Kipaş Mensucat, buna rağmen ilk 100 içerisindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu sonuç, sadece bir sıralama değil; Kipaş ailesinin ve çalışanlarının özverili çalışmalarıyla fırtınalı bir denizde gemiyi limana yanaştırma başarısı olarak değerlendiriliyor. Grup, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalarak, üretimden vazgeçmeyerek ve istihdamı koruyarak tekstildeki mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Tekstil, çimento, enerji ve kağıt gibi stratejik sektörlerin tamamında oyun kurucu olduğunu kanıtlayan Kipaş Holding şirketlerinin listedeki sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

• 54. Sıra: AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış (Holding İştiraki)

• 66. Sıra: Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

• 71. Sıra: KÇS Kahramanmaraş Çimento ve Beton Sanayi A.Ş.

• 127. Sıra: Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş.

• 147. Sıra: Kipaş Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

• 155. Sıra: Batı Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş.

• 410. Sıra: Maren Maraş Elektrik Üretim A.Ş.

"Üretimde İstikrar, Şehre Güçlü Katkı"

2024 yılı sonuçları, Kipaş Holding'in "sürdürülebilir üretim" stratejisinin somut bir başarısı olarak değerlendirildi. Özellikle Kahramanmaraş’tan ilk 100’e 3 şirket sokma başarısı ve kağıt grubunun listede üst sıralara tırmanması, grubun çok yönlü bir sanayi devi olduğunu bir kez daha gösterdi.