6 Şubat depremlerinin ardından şehirde ticaretin yeniden canlanması için hızla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen esnaf için toplam 9.296 yeni iş yeri inşa ediliyor. Bunlardan 2.899’u tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Geriye kalan 6.397 iş yerinin yapımı ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçi ve teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Şehrin ekonomik dokusunu yeniden güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, özellikle ticaretin merkezi konumundaki bölgelerde yükselen modern iş yerleri, esnafın yeniden işine dönmesiyle kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Yetkililer, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, esnafın tekrar kendi işinin başına dönmesiyle şehrin üretim gücünün daha da artacağını vurguladı.