Kahramanmaraş’ta 10–14 Aralık tarihleri arasında hava sıcaklıkları 4 ila 16 derece arasında değişecek. Hafta genelinde bulutlu bir hava hakim olacak.

Şehir genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklara rağmen, Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba günü çok bulutlu başlayacak hafta, Cuma gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü ile devam edecek.

Hafta sonunda ise açık ve daha sakin bir hava öne çıkıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.