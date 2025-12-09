Engellilerin hayatına dokunmak ve en azından bir bedensel engelli bireyin daha özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Bedensel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, mavi kapak toplama kampanyasını büyük bir hassasiyetle sürdürdü.

Toplanan binlerce mavi kapak, tekerlekli sandalyeye dönüştürülmek üzere ilgililere teslim edildi.

Dernek üyeleri, bu çalışmanın yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti olmadığını; dayanışmanın, merhametin ve toplumsal bilinç sağlamanın güçlü bir sembolü olduğunu vurguladı.

Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür eden dernek yetkilileri, mavi kapakların bir araya geldiğinde bir engelli bireyin hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatarak herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Kahramanmaraş’ta yürütülen bu anlamlı çalışma, hem çevre bilincine katkı sağlıyor hem de engelli bireylerin daha bağımsız bir yaşama adım atmasına vesile oluyor.